Приватбанк та Ощадбанк можуть виявитися збитковими – про що треба знати вкладникам

ПриватБанк, Ощадбанк, а також ще два державні банки – Укргазбанк та Укрексімбанк, завершать 2022 рік або з нульовою рентабельністю, або зі збитками. У другому випадку їм знадобиться докапіталізація з боку держави. Про що треба знати вкладникам

Вкладникам цих банків не варто побоюватися: заощадження їх не пропадуть, навіть незважаючи на збитки банків.

Про можливу збитковість цих банків повідомляє rbc.ua з посиланням на додаток до законопроекту №8000 про держбюджет на 2023 рік. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У документі, підготовленому Мінфіном, йдеться, що за підсумками поточного року Ощадбанк і ПриватБанк, а також Укрексімбанк та Укргазбанк можуть виявитися збитковими. При цьому їм знадобиться докапіталізація.

У прогнозі Мінфіну йдеться, що 2022 рік буде непростим для всієї банківської системи України. При цьому більшості банків вдасться самостійно впоратися з негативними явищами та відновити свої активи завдяки майбутньому прибутку. Проте банкам, які належать державі, вочевидь доведеться допомагати.

“Іншим може знадобитися докапіталізація від акціонера. Зокрема, це ймовірний сценарій для кількох державних банків”, – вважають у міністерстві.

Втім, клієнтам цих банків немає причин для занепокоєння. Мінфін не дасть зникнути державним банкам. У проекті бюджету на 2023 рік за Мінфіном передбачено право за рішенням Кабміну випускати ОВДП – спеціально для поповнення статутних капіталів держбанків та фінансування ФГВФО. Тобто якщо грошей не вистачатиме, то їх просто додрукують.

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