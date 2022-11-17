ПриватБанк списує гроші, які надходять як соціальна допомога або пенсія: у чому причина

Клієнти масово скаржаться на те, що ПриватБанк списує гроші з карток, які надходять у якості соціальної допомоги або пенсій. Але у фінустанові пояснили, чому так відбувається. Виявилося, що все законно

Після початку повномасштабної війни багато громадян потрапили в скрутне матеріальне становище і не можуть вчасно покривати свої кредити та позики. Але банки не можуть їм списати усі борги. Саме тому, вони продовжують знімати щомісячні платежі з карт клієнтів. По закону банк має право зняти з картки боржника на покриття боргу будь-які кошти.

Про розповідає NNS

Чому ПриватБанк списує гроші з карток клієнтів

Виключення є лише для військових. Згідно з законопроєктом, який було ухвалено урядом 27 липня, банки не мають право “вибивати борги” з військовослужбовців. Однак слід зазначити, що це не скасовує наявність боргу, який рано чи пізно доведеться покривати.

Одна з клієнток ПриватБанку поскаржилася на сайті Мінфіну, що банк незаконно переказав більш як половину допомоги ВПО за два місяці на повне погашення відсотків за кредитом та сплату обов’язкового платежу.

Представники ПриватБанку пояснили жінці, що згідно з умовами та правилами надання банківських послуг, з якими клієнти можуть ознайомитися на офіційному порталі фінансової установи, банк може списувати з картки кошти, а також з інших відкритих рахунків, якщо до 25 числа місяця клієнт не здійснив мінімально необхідний платіж. І не важливо, яке походження тих коштів, які на карті. Це можуть бути пенсії, виплати ВПО, тощо.

Приватбанк звернувся до клієнтів із важливим оголошенням щодо грошових переказів