Прогноз погоди на жовтень в Україні – коли очікувати на заморозки

У жовтні 2022 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 5-11 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми. Прогноз погоди на жовтень від Укргідрометцентру

Прогноз погоди на жовтень в Україні розміщено на сайті Укргідрометцентру, повідомляє NNS

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 26-58 мм, в Карпатах місцями 68-88 мм, що в межах норми

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура жовтня складає 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів тепла, в Криму до 35 градусів тепла, в гірських районах 20-21 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури – 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями на Прикарпатті та в горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.

“Заморозки у першій половині місяця – явище звичайне”, – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Як відомо, зазвичай “бабине літо” в Україні спостерігається на початку – в середині жовтня. Про “бабине літо” можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно п’яти днів та температура підніметься до 15-20 градусів.

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