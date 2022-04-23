Прогноз погоди на Великдень в Україні – де очікуються дощі та грози

По всій території України на великодні свята суттєво потеплішає. Проте разом із підвищенням температури повітря країну накриє атмосферний фронт – прогноз погоди на Великдень

Якою буде погода в Україні на Великдень NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Метеорологи Укргідрометцентру прогнозують значне підвищення температури повітря у суботу, 23 квітня. Повітря прогріється вдень до +12…+18 градусів. Опади пройдуть на території західних областей, а також у Центрі та Півдні України.

На Великдень, 24 квітня, Україну накриють дощі та грози. Погіршення погодних умов прогнозують на всій території країни, крім західних областей. Незважаючи на дощовий фронт, повітря у всіх регіонах прогріється вдень до +14…+21 градусів.

У понеділок, 25 квітня, грози обрушаться на весь західний регіон України та на Житомирську область. Вдень повітря прогріється до +25 градусів, уночі – до +13.

На Великдень 2022 в Україні очікується різка зміна погоди