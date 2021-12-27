Грошову компенсацію за “пакунок малюка” батькам новонароджених можна буде отримати через портал цифрових послуг “Дія”

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

За його словами, процедура надання “пакунку малюка” та виплата грошової компенсації стане ще простішою.

“Цього тижня уряд вдосконалив механізми отримання цієї допомоги. Тепер батькам новонароджених не потрібно подавати довідки у паперовій формі про неотримання “пакунка малюка” у закладі охорони здоров’я. Можна буде звернутися по виплату грошової компенсації його вартості онлайн через електронну форму в “Дії”, – написав Шмигаль.

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