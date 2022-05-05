ПриватБанк видає клієнтам нові платіжні картки

Клієнтам ПриватБанку, найбільшого українського банку, тепер стали доступні нові платіжні картки, але оформити їх можна не в усіх областях України

ПриватБанк видає карти української платіжної системи “Простір”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Потрібно сказати, що власникам таких карток доступні різноманітні операції, починаючи від зняття готівки в банкоматах та переказів по Україні, і закінчуючи отриманням пенсій та різних соціальних виплат.

Щоправда, на даному етапі оформити такі карти можна поки що лише у чотирьох західних областях нашої країни. Зокрема, це можна зробити у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. А ось надалі ця можливість стане доступною у всіх областях України (крім тих, які тимчасово окуповані російськими військами).

Нагадаємо, платіжна система “Простір” з’явилася у 2003 році. Тоді вона мала іншу назву. Свою сучасну назву ця платіжна система отримала у 2016 році. На час дії воєнного стану в Україні, з 24 лютого, скасовано плату на деякі послуги системи “Простір”. Наприклад, тепер надаються бесплатні інформаційні виписки засобами електронної пошти.