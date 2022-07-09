ПриватБанк списує гроші з українців за обслуговування рахунків, які давно були закриті

Клієнти ПриватБанку скаржаться, що банк списує з них гроші за обслуговування рахунків, які давно були закриті. Сума списання, звичайно, невелика, проте це питання принципове

Один із колишніх клієнтів ПриватБанку поскаржився на порталі minfin, що банк надіслав йому попередження щодо щомісячного списання 20 гривень за обслуговування картки. При цьому у своєму повідомленні банк зазначив, що, оскільки клієнт давно не користується своїми рахунками, то вони переведені банком у статус неактивних. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Проте, як стверджує сам клієнт, його рахунки в ПриватБанку не просто неактивні, а давно ним закриті.

“У мене багато років немає ні карт, ні рахунків у вашому банку. Навіть коли у мене вийшли терміни дії приватівської картки, я про всяк випадок сходив зі своїми документами у відділення вашого банку і закрив усі рахунки, всі картки, відмовився від відкриття нових кредитних карт. У мене немає жодної копійки заборгованості перед вами”, – звернувся клієнт до банкірів.

Тому клієнт вважає такі вимоги банку абсолютно незаконними. Втім, у банку, схоже, щодо цього є своя думка. ПриватБанк у своїй відповіді порадив клієнту провести транзакцію по “сплячій” карті, щоб із неї не списували гроші за обслуговування.

“Відповідно до умов договору, якщо ви не проводите операцій по карті протягом 12 місяців, банк списує 20 грн за обслуговування такого рахунку. Щоби цього уникнути, потрібно хоча б раз на рік здійснити якусь витрату із залишку власних коштів”, – порадили у банку.

Втім, залишилося відкритим питання, з яких коштів відбувалося списання грошей, якщо клієнт стверджує, що закрив у ПриватБанку всі свої картки.

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