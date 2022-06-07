ПриватБанк продовжив кредитні канікули, але не для всіх

ПриватБанк вирішив залишити своїм клієнтам кредитні канікули. Зокрема – знижену кредитну ставку. Проте таку можливість матимуть не всі

Про це повідомив у своєму Facebook-акаунті прес-секретар ПриватБанку Олег Серга. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Незважаючи на те, що банки оголосили про завершення кредитних канікул з 1 червня, деякі з них все-таки залишили своїм клієнтам частину пільг, які діяли в попередні місяці. Зокрема, флагман українського банківського сектору ПриватБанк вирішив залишити своїм позичальникам пільгову кредитну ставку 1,7%.

“Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну картку або збільшити кредитний ліміт за діючими картками, при цьому для них діятиме знижена вдвічі ставка”, – розповів Серга.

Але при цьому банк висунув тим, хто хоче й надалі користуватись такою ставкою, одну умову. Вони мають щомісяця вносити на погашення кредитної заборгованості не менше ніж 5% від суми боргу. Причому всі платежі мають здійснюватись вчасно. Тільки в цьому випадку вони зможуть користуватись цією пільгою ще протягом трьох місяців – до закінчення серпня.

Якщо ж вони будуть вносити менше ніж 5% заборгованості, то про пільгову кредитну ставку доведеться забути. У такому разі ПриватБанк поверне їм ставки, які були до війни: 3,4% для карток Універсальна Голд та 3,5% для карт Універсальна.

При цьому прес-секретар зазначив, що банк повертається до активного режиму кредитування з усіма наслідками, що звідси випливають.

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