ПриватБанк почав випускати новий вид пенсійних карток – хто може їх отримати

Деякі українці можуть отримати новий вид пенсійних карток. Отримати їх можуть військові пенсіонери. Що для цього потрібно

Щоб отримати картку, спеціально для цього потрібно прийти до одного з відділень фінустанови.

Згідно з новою редакцією закону про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби осіб, виплату пенсій їм здійснюватиме ПриватБанк. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Пенсії військовим пенсіонерам раніше виплачував лише Ощадбанк. Після внесення змін до закону про пенсійне забезпечення військових монополію банку було знято. Військовим пенсіонерам скасували обмеження на вибір банку, і так само, як і інші пенсіонери, вони самі можуть обирати фінустанову, через яку хочуть отримувати пенсію. Це може бути як ПриватБанк, так й інший повноважений банк.

Для відкриття пенсійної картки у ПриватБанку при собі потрібно мати паспорт та код платника податків (ІПН). Після відкриття рахунку військовому пенсіонеру слід підписати заяву про перерахування пенсії на картку банку. Після цього ПриватБанк бере на себе всі формальності щодо оформлення всіх необхідних документів у Пенсійному фонді, і наступну пенсію громадянин отримає вже на нову картку.

Станом на початок липня клієнтами ПриватБанку є понад 4 млн пенсіонерів з різних куточків України. Через Ощадбанк пенсії отримують більше 5 млн громадян.

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