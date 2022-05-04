ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам – подробиці

Приватбанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Однак він віддає їм не ті гроші, які зберігаються в ПриватБанку, а ті, що вони вкладали в інші банки

Ситуацію роз’яснила прес-служба Приватбанку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час дії воєнного стану. Таким чином, якщо до війни гарантована сума повернення становила 200 тисяч гривень, то тепер вкладникам повертатимуть усе, що накопичилось на їхніх рахунках.

Гроші повертають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), членом якого з деяких пір є і ПриватБанк. І ось тепер через ПриватБанк можна повернути вклад будь-якого з ліквідованих банків. Власне, на сьогодні їх в Україні не так багато – лише два. Обидва ці банки були російськими, і з початку війни було ухвалено рішення припинити їхню роботу на території України.

Вкладники цих банків можуть повернути свої гроші через Приватбанк. Для цього є єдина умова: вони мають бути також клієнтами ПриватБанку. Якщо вони є такими, то отримати свої кровні через цей банк їм не становитиме труднощів. Причому для цього їм навіть не потрібно особисто приходити до Приватбанку, усе можна зробити дистанційно.

Таким чином, щоб отримати свій вклад через ПриватБанк, потрібно:

бути клієнтом ПриватБанку;

ідентифікуватись у Приваті або в чат-боті, або в додатку Приват24.

Як повідомляє ФГВФО, ПриватБанк першим із вітчизняних банків відгукнувся на ідею Фонду про дистанційну виплату вкладів.

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