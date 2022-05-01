ПриватБанк переніс свої банківські сервери до Європи: що чекає на українських клієнтів

ПриватБанк переніс свої центри обробки даних (ЦОД) на територію Євросоюзу. Таким переїздом банк убезпечив свої дата-центри від можливого фізичного знищення під час війни

Завдяки переїзду гроші клієнтів будуть надійніше захищені. Перебоїв у роботі ПриватБанку більше не передбачається. Команда спеціалістів банку за короткий проміжок часу виконала титанічну роботу.

Перенесення ЦОД українських банків за кордон стало можливим завдяки розпорядженню НБУ, яке дозволило українським банкам зберігати клієнтські дані за кордоном. Такий дозвіл діятиме до закінчення воєнного стану і ще два роки по тому. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В результаті виконаної роботи, фахівці ПриватБанку перенесли до Європи 3500 банківських серверів. Крім того, було завантажено в хмарне сховище понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій. Було також перенесено понад 270 програмних додатків.

Роман Сульжик каже, що у звичайний, мирний час для такої титанічної роботи знадобилось би близько півтора року. Проте зараз, у воєнний час, фахівці ПриватБанку впоралися з цим завданням за 45 діб.

До речі, технологічні паузи та перебої у роботі банку, на які останнім часом скаржилися клієнти, були пов’язані саме з цим перенесенням обладнання та налагодженням його роботи. Фахівці ПриватБанку обіцяють, що більше перебоїв не буде.

“Ми дуже пишаємось нашою ІТ-командою, яка проробила титанічну роботу, щоб убезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг. Для порівняння: обсяг реалізованих нами робіт для проектів такого масштабу в “нормальному” проектному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 роки і більше” , – зазначили у ПриватБанку.

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