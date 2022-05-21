ПриватБанк оновив дизайн карток – новий тренд на честь перемоги на «Євробаченні-2022»

ПриватБанк випустив оновлений дизайн карток. Всі бажаючі можуть отримати нові картки на честь перемоги України на «Євробаченні-2022»

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТЕХНОФАН.

«ПриватБанк» не стоїть осторонь від трендів, тому фінансова установа випустила оновлений дизайн банківських карток. Тепер всі бажаючі зможуть приміряти новенький дизайн на честь перемоги Kalush на «Євробаченні-2022».

У свою колекцію дизайні карток банк додав декілька патріотичних варіантів. Це присвячено перемозі українського колективу, який вразив увесь світ. Олег Серга, прес-секретар «ПриватБанку» презентував нові дизайни. Визначальною рисою стала рожева панама, в якій виступав лідер групи на пісенному конкурсі.

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