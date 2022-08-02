Право на виплату допомоги ВПО: кого можуть позбавити грошей під час війни

З початку війни в Україні близько 8 мільйонів громадян змушені були залишити свої житла та переселилися до інших регіонів країни. Багато хто з цих людей зареєструвався як внутрішньо-переміщена особа і отримав право на виплату допомоги ВПО від держави. Однак ситуація в країні змінюється, і дехто з них під впливом обставин може втратити свої гроші

Кого можуть позбавити державної допомоги, розповіли експерти, опитані 24 каналом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Розмір допомоги ВПО від держави залишається незмінним: по 2000 гривень на дорослих та по 3000 гривень на інвалідів і дітей. З початку війни таку допомогу отримали вже 2,3 млн ВПО. На виплати їм держава витратила 17,2 млрд. гривень.

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Чудовський і партнери” Ігор Чудовський заявляє, що можуть припинити виплати тим біженцям, у регіонах яких вже припинилися бойові дії.

“Надалі виплачувати допомогу мають тим ВПО, у регіоні яких ще тривають активні бойові дії. Це також стосується тих осіб, які стали на облік ВПО ще з 2014 року. Інших обмежень у виплатах ВПО поки не оголошено, хоча з огляду на економічну ситуацію в Україні , цілком можливо очікувати на зменшення видатків бюджету на виплати ВПО”, – припустив експерт.

Адвокат судової практики ЮКК “Де-Юре” Владислав Мартинчук, у свою чергу, звертає увагу, що наразі держава не анонсує згортання допомоги ВПО. Причому надання соціальної підтримки населенню під час війни – один із пріоритетів державної внутрішньої політики. А тому, якщо до цього і вдадуться, то лише у випадку зовсім безвихідного становища.

“Однак, із плином часу та продовженням війни, фінансові резерви країни вичерпуються, що теоретично може призвести до перебоїв у здійсненні виплат”, – погоджується зі своїм колегою Мартинчук.

Адвокат і юрист Ario Law Firm Надія Грищенко зазначила, що, якщо у березні-квітні держдопомога виплачувалася всім переселенцям, які по неї звернулися, то з 1 травня коло одержувачів виплат звузили.

Зокрема, з травня допомогу ВПО отримують лише такі громадяни:

ті, що переселилися з тимчасово окупованої території на підконтрольну територію України;

ті, що переселились із територіальних громад, де безпосередньо проходять бойові дії;

громадяни, чиє житло стало непридатним для проживання через війну. При цьому вони мали до 20 травня подати заявку на відшкодування матеріальних втрат або документально довести факт руйнування свого житла.

Відповідно, багато громадян з 1 травня, згідно з цими правилами, були позбавлені виплат.

Допомогу ВПО скасували для таких категорій переселенців:

тих, хто повернувся до себе додому;

тих, хто перемістився з території громад, що не входять до Переліку регіонів, мешканці яких можуть претендувати на допомогу від держави. На сьогодні до цього Переліку входять ОТГ із 9 областей (Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської);

тих, хто має житло, тобто воно у них не зруйноване і не пошкоджене внаслідок бойових дій Росії.

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