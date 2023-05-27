Після деокупації більшість внутрішніх переселенців мають намір повернутися до своїх місць проживання. Водночас постає питання працевлаштування ВПО на деокупованих територіях. Стало відомо, до яких робіт залучатимуть переселенців

Більшість внутрішньо переміщених осіб планують повернутися додому після деокупації. Водночас, перед багатьма постане проблема із працевлаштуванням. Адже багато підприємств на окупованій території розтрощено і просто пограбовано. Однак уряд готовий запропонувати роботу для переселенців на деокупованих територіях. деокупації

До якої роботи мають залучати ВПО, розповіла прес-служба Мінреінтеграції, повідомляє НСН.

Переселенців залучатимуть до роботи в органах влади на деокупованих територіях. Про це йдеться в урядовій постанові “Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України”.

Адже, як тільки ці регіони будуть звільнені від окупантів, відразу постане потреба в державних управлінцях, які займатимуться налагодженням мирного життя у звільнених населених пунктах. Їх потребуватимуть як у військових адміністраціях, так і в інших органах державної влади.

Працевлаштування ВПО – до яких робіт залучатимуть переселенців на деокупованих територіях

Саме тому вже зараз влада має намір сформувати кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях. Громадяни із числа переселенців, які відчувають у собі здібності і бажання до такої роботи, матимуть змогу подати свої кандидатури на розгляд.

Для цього треба буде заповнити онлайн анкету, в якій вказати відомості про себе. Кандидатів, які надішлють анкети, розглядатиме Національне агентство України з питань державної служби (НАДС). Згодом спеціалісти НАДС перевірять профпридатність відібраних кандидатів.

Перевагу при відборі на державну службу матимуть такі категорії громадян:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше обіймали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З особами, які пройдуть попередній відбір і будуть визнані профпридатними для такої роботи, проведуть професійне навчання, аби вони мали змогу відразу приступити до роботи, як тільки окуповані території буде звільнено.

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