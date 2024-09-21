Повітряна атака по Україні 21 вересня ракетами та дронами – скільки цілей збила ППО

Росіянами була здійснена атака по Україні 21 вересня. Ворог випустив дев’ять ракет та 16 ударних дронів. Як відпрацювала ППО.

Сили ППО знищили п’ять ракет та 11 безпілотників ворога.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски 25 засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Дніпропетровській області чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області, а також п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

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Крім того, ворог випустив 16 “Шахедів” з Приморсько-Ахтарська та Курська.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Сили ППО знищили п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних дронів. Ще п’ять безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

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