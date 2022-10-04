Поведінка путіна може бути потенційно небезпечна, якщо загнати його в кут – ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що поведінка путіна може бути потенціна небезпечна і нерозважлива, якщо його загнати у кут. Диктатор має бути стурбований не лише війною в Україні, а й тим, що відбувається у країні

Про це пише CNN, повідомляє NNS

Яким може бути путін

“Путін “має бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, а й тим, що відбувається вдома та у світі”, — сказав Бернс.

За словами глави ЦРУ, Китай відмовився надати військову допомогу, яку путін просив, хоча у лютому заявляв Пекіну про безмежну дружбу. Зростання викликів перед росією залишає путін менше варіантів, що робить його потенційно небезпечнішим.

На думку Бернса, зростаючі виклики росії залишають путіну менше варіантів, що робить його потенційно небезпечнішим.

“Путін, загнаний у кут, путін, який почувається спиною до стіни, може бути досить небезпечним і безрозсудним”, — зазначив директор ЦРУ.

В ЦРУ назвали втрати російської армії у війні і прокоментували стан здоров’я путіна