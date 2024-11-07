Заступницю голови Центральної МСЕК затримали на хабарі за допомогу з отриманням інвалідності для зняття з військового обліку.

Про це повідомили Нацполіція та Офіс генпрокурора, передають «Новини – України – НСН».

За даними слідства, посадовиця за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному українцю в отриманні ІІ групи інвалідності. Це дало змогу зняти його з військового обліку.

Посадовицю Центральної МСЕК затримали на хабарі

Як зазначає ОГП, вона переконувала чоловіка, що вже не вперше розв’язувала подібні «питання» і знає, як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю під час отримання грошей.

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Наразі посадовиці повідомили про підозру в хабарництві (ч. 3 с. 369-2 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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