Пораділи і досить – у вдів мобілізованих на Донбасі відібрали шуби одразу після зйомки

На Донбасі у вдів ліквідованих окупантів відібрали шуби одразу після відео зйомки. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

“Волонтери” забрали назад у вдів “героїв новоросії” намародерені шуби, які їм нещодавно подарували.

Про це повідомляє НСН дізнався з повідомлення із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

“Після зйомок відео та фотосесії шубу відібрали назад, та повезли “додому”. А жінки залишились з почуттям… Хоча, та які там почуття. росія завжди кине тебе. Завжди. А зрадники з Луганська та Донецька – ви взагалі як мерли на фронті даром, та і будете даром помирати. У всіх сенсах”, – йдеться у повідомленні.

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