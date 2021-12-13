“Помаранчева” зона збільшується, а “жовта” – скорочується: карантин в Україні

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В Україні збільшилась “помаранчева” зона карантину. З сьогоднішнього дня у ній перебуває три області

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ. Передає NNS

“Жовта” зона

Другу добу поспіль ця зона зменшується. Сьогодні вибула ще й Одеська область. Зараз в цю зону входять:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька області.

“Червона” зона

У цій зоні без змін після параду виходу областей минулого тижня. В ній перебувають такі регіони:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська,
  10. Чернігівська.

“Помаранчева” зона

Ця зона розширилась до трьох областей і сьогодні в ній перебувають:

  • Донецька,
  • Закарпатська,
  • Одеська області.

В «помаранчеву» зону увійшла ще одна область

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