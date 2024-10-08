Польські фермери знову можуть заблокувати кордон з Україною – що відомо

Сьогодні, 8 жовтня, польські фермери можуть заблокувати рух вантажних транспортних засобів перед одним із пунктів пропуску. Скільки триватимуть протести?

Фермери у Польщі можуть заблокувати кордон з Україною. Протести триватимуть до кінця поточного року.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як розповіли в Держприкордонслужбі, мова йде про пункт пропуску “Медика-Шегині”. Як й згадувалось вище, блокування руху, згідно зі інформацією від польської сторони, триватиме до 31 грудня 2024-го.

“Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі”, – додає ДПСУ.

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Протести польських фермерів й перевізників

6 листопада 2023-го польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планувалося продовжити до початку січня 2024 року. Внаслідок протестів були заблоковані кілька напрямків, що призвело до того, що на годину випускали та впускали не більше однієї фури. Пізніше було заблоковано й пункт пропуску “Медика – Шегині”.

На початку цього року ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому протести та блокади відновилися.

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