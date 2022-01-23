Влада Польщі створила умови для заробітчан. Це зробили для збільшення потоків трудових мігрантів до країни

З січня 2022 року набувають чинності нові правила для заробітчан. Вони збільшують кількість вакансій та спрощують працевлаштування. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Чисельність трудових мігрантів, у тому числі з України, на польських підприємствах та у сфері послуг зростає з кожним днем. У січні Польща створина умови для заробітчан – збільшила кількість вакансій на 37,3% (порівняно з 2021 роком). Про це розповіли в аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Крім того, позитивно позначилося зростання потоку робочої сили з України до Польщі збільшення терміну видачі дозволів на роботу. Так, з 29 січня 2022 року трудовим мігрантам видаватимуть дозволи на трудову діяльність на території Польщі терміном до двох років (раніше дозвіл діяв максимум рік).

“Можливість отримати дозвіл на строк до двох років відкриває більше можливостей для українців – стабільна та високооплачувана робота, кар’єрне зростання, а отже, і шанси інтегруватися в Польщі для тих, хто тут хоче залишитися жити. Багато чого залежатиме від того, як тепер зміни в законодавстві польські відомства впроваджуватимуть на практиці”, – пояснили у Gremi Personal.

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