Погода в Україні 9 серпня різко зміниться. Що чекає на українців повідомили в Укргідрометцентрі.

У четвер, 9 серпня, в Україні місцями прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря максимально становитиме +33 °С на півдні країни.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 9 серпня

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність: вночі на крайньому заході країни, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. А на решті території день мине без опадів.

Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13…+18 °С, вдень +24…+29 °С.

У західних областях обіцяють +21…+26 °С, на півдні вночі +16…+21 °С, а вдень — +28…+33 °С. Водночас на високогір’ї Карпат вночі температура коливатиметься в межах +9…+14 °С, вдень +16…+21 °С.

Погода в Україні 9 серпня різко зміниться – Укргідрометцентр

Погода у Київській області 9 серпня

У Київській області завтра буде мінлива хмарність, ніч пройде без опадів, а вдень місцями пройде короткочасний дощ та гроза.

За даними синоптиків, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в регіоні вночі становитиме +13…+18 °С, вдень — +24…+29 °С. У Києві вночі прогнозують +15…+17 °С, вдень +26…+28 °С.

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