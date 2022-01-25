Погода в Україні – різко потеплішає, але снігопади не припиняться

Погода в Україні цього тижня зіпсувалася, проте вже за кілька днів у країні різко потеплішає. Який прогноз дають синоптики

Стовпчики термометрів вночі піднімуться з -15 до -1 градуса. Снігопади не відступлять, і сонячних днів поки що не передбачається. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами народного синоптика Наталки Діденко, відлига розпочнеться у четвер, 27 січня. На сході потеплішає вже у вихідні, 29-30 січня. У західних областях потеплішає вже у середу, 26 січня. Там вдень синоптик прогнозує до 0…-5 градусів.

Діденко зазначила, що останній тиждень січня в Україні буде переважно вологим і зі значними коливаннями атмосферного тиску та температури повітря. Сніг протягом тижня випадатиме періодично, хоч і з проясненнями.

Згідно з прогнозом “Укргідрометцентру”, 26 січня по всій Україні буде хмарно, стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до -5 градусів. Найхолодніше очікується на сході – до -3…-6 градусів. У Києві синоптики передають від 0 до -2 градусів вдень та до -6…-8 градусів вночі. Вдень та вночі очікуються снігопади, вітер північно-західний, 7-12 м/сек.

У четвер, 27 січня, у східних областях стовпчики термометрів опустяться вдень до -6…-8 градусів, уночі – до -11…-13 градусів. Опади у вигляді снігу очікуються у всіх областях, крім південних та східних. Вдень на заході буде від -1 до 1 градуса, у центральних, північних областях температура опуститься до -1…-6 градусів вдень та до -10…-12 градусів уночі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 28 січня, погода у регіонах особливо не зміниться. Потеплішає лише на сході. Там синоптики передають удень від -2 до -4 градусів. В решті областей очікується від -1 до 1 градусів вдень, і від -1 до -4 градусів вночі. Без опадів очікується лише на півдні. В решті регіонів синоптики обіцяють снігопади. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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