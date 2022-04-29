Погода в Україні на кінець квітня – оголошено 1 рівень небезпеки

Якою буде погода наприкінці квітня в Україні – прогноз синоптиків по регіонах країни
Вночі на півночі та заході країни можливі заморозки – температура повітря опуститься до 0…+4 °С. За даними meteoprog.ua, дощі можливі місцями у північних та західних областях, у другій половині дня – у центральних та південних. Заморозки очікуються і у вихідні. Прогноз погоди NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські Новини.
Прогноз погоди на 29 квітня:
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+8°С, вдень +12…+15°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+9°С, вдень +13…+16°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+9°С, вдень +11…+14°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +12…+15°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+9°С, вдень +13…+16°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +12…+15°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +11…+14°С.
На Рівненщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +11…+14°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +12…+15°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3…+6°С, вдень +12…+15°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +11…+14°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +14…+17°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3…+6°С, вдень +11…+14°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…+3°С, вдень +11…+14°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+4°С, вдень +12…+15°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +12…+15°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +14…+17°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +16…+19°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+11°С, вдень +16…+19°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+11°С, вдень +15…+18°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +16…+19°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +15…+18°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +17…+20°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +11…+14°С.
Сонце зійде о 05:36, а зайде о 20:14. Довгота дня становитиме 14 год 38 хв.
“Вночі 29 квітня – 1 травня у північних, західних, 30 квітня та 1 травня та центральних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3 (I рівень небезпеки, жовтий)”, – попередили в Українському гідрометцентрі.
Складна погода: синоптики зробили прогноз до кінця квітня