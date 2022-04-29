Погода в Україні на кінець квітня – оголошено 1 рівень небезпеки

Якою буде погода наприкінці квітня в Україні – прогноз синоптиків по регіонах країни

Вночі на півночі та заході країни можливі заморозки – температура повітря опуститься до 0…+4 °С. За даними meteoprog.ua, дощі можливі місцями у північних та західних областях, у другій половині дня – у центральних та південних. Заморозки очікуються і у вихідні. Прогноз погоди NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські Новини.

Прогноз погоди на 29 квітня:

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+8°С, вдень +12…+15°С.

На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+9°С, вдень +13…+16°С.

На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+9°С, вдень +11…+14°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +12…+15°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+9°С, вдень +13…+16°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +12…+15°С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +11…+14°С.

На Рівненщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +11…+14°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +12…+15°С.

На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3…+6°С, вдень +12…+15°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +11…+14°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +14…+17°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3…+6°С, вдень +11…+14°С.

На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…+3°С, вдень +11…+14°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+4°С, вдень +12…+15°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+5°С, вдень +12…+15°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +14…+17°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +16…+19°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+11°С, вдень +16…+19°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+11°С, вдень +15…+18°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +16…+19°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +15…+18°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+10°С, вдень +17…+20°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі +4…+7°С, вдень +11…+14°С.

Сонце зійде о 05:36, а зайде о 20:14. Довгота дня становитиме 14 год 38 хв.

“Вночі 29 квітня – 1 травня у північних, західних, 30 квітня та 1 травня та центральних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3 (I рівень небезпеки, жовтий)”, – попередили в Українському гідрометцентрі.

Складна погода: синоптики зробили прогноз до кінця квітня