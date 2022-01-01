Деяким українцям можуть зарахувати подвійний стаж до пенсії. Це стосується тих громадян, які виходять на пенсію на пільгових умовах. Яка пенсія належить цій категорії пенсіонерів

Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058 періоди трудової діяльності та інші періоди, які зараховували до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (до 1 січня 2004 року), зараховуються до страхового стажу в порядку та на умовах, передбачених раніше чинним законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, пенсіонерам, які працювали в психіатричних закладах охорони здоров’я, в лепрозорних та протичумних закладах охорони здоров’я, в установах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних установах реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, стаж зараховується у подвійному розмірі.

Робота на цих посадах до 1 січня 2004 року відноситься як до пільгового, так і страхового стажу у подвійному розмірі. Період роботи у медичних установах після цієї дати у подвійному розмірі обчислюються лише за визначенням права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Згідно з Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та його виплати, страховий стаж на посадах, що дає право на грошову допомогу, зараховується у календарному обчисленні. Зокрема, чоловікам потрібно мати 35 років стажу, а жінкам – 30 років. Усі пенсіонери, які мають менше норми такого стажу, права на допомогу у подвійному розмірі не мають.

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