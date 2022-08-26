Розширення НАТО чи заяви про “біолабораторії” є лише фейком. Подоляк назвав справжню мету російської пропаганди

Насправді агресія Росії полягає в її бажанні знищити сусідів та відновити Радянський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter., передає NNS

“Будь-які розмови про розширення НАТО й провокування Росії на війну – це цинічне виправдовування звірств, воєнних злочинів та єдиного винуватця війни. НАТО чи фейкові “біолабораторії” – елементи пропаганди. Все, що цікавить Росію – знищення сусідів і реставрація “СРСР 2.0”, – зазначив Подоляк.

Найближчим часом російський диктатор Володимир Путін може відійти від справ. Аналітик Олексій Їжак, керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень вважає, статися це може як за власним бажанням Путіна, так і під тиском російських еліт.

Реальні цілі Росії в нинішній війні проти України — Подоляк