Податкові перевірки бізнесу під час війни: які сфери бізнесу інспектуватимуть

Українців очікують податкові перевірки у воєнний час. Підготуватися насамперед потрібно підприємцям у трьох сферах бізнесу. Докладно про майбутні інспекції розповіли у Державній податковій службі

Згідно з українським законодавством, в умовах військового стану ДПС забезпечує контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах торгівлі, ресторанного господарства та послуг. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок на місцях у разі виникнення необхідності в цьому.

Так, насамперед перевіряючі можуть навідатися до підприємця після скарг громадян про відмову підприємцями у проведенні розрахунків за придбані товари платіжною карткою. Як відомо, у воєнний час відмова у безготівковому розрахунку несе за собою покарання.

Також податкова може відреагувати на заяви про незастосування реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції та алкоголю у разі заборони його реалізації місцевою владою.

На початку війни податкове навантаження на підприємців було зменшено, але незабаром бізнесу доведеться повернутись до довоєнного оподаткування, щоб підтримати економіку країни.

На сьогоднішній день уряд планує запровадити кілька економічних зон з різними податками для бізнесу. Таким чином, оподаткування суб’єктів, розташованих у прифронтових зонах, зонах бойових дій та мирних територіях, буде відрізнятися.