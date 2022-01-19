Для сімей із двома ті більше дітьми податки можуть бути знижені за рахунок зменшення розміру зарплати, що підлягає оподаткуванню. Від чого залежить податкова соціальна пільга і як її отримати

Податкова соціальна пільга залежить від доходу батьків і кількості дітей, яких виховують у сім’ї.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Перша та головна умова: дохід має бути офіційним.

Що таке податкова пільга?

Податкова соціальна пільга (ПСП) – це частина зарплати, яка не оподатковується. Тобто, з офіційної зарплати працівника, віднімають цю суму, і лише з різниці, яка залишилася, беруть податки.

Розмір податкової соціальної пільги дорівнює половині прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Тобто у 2022 році вона дорівнює: 2481 х 0,5 = 1240,50 гривні.

Саме ця сума приймається за 100% податкової соціальної пільги. ПСП може бути у розмірі 100, 150 та 200%.

Розглянемо, які податкові соціальні пільги належать сім’ям із дітьми. На них мають прпаво сім’ї з невисоким доходом, які виховують двох або більше дітей віком до 18 років. Пільга призначається лише одному з батьків. Її розмір залежить від кількості дітей.

Як визначити, чи належить сім’ї ПСП?

Для цього потрібно помножити граничний розмір доходу, з якого призначається ПСП, на кількість дітей у сім’ї. Цей граничний розмір доходу цьогоріч дорівнює 3470 гривень (його розраховують за окремою формулою, на якій ми зупинятись не будемо).

Таким чином, якщо сім’я виховує двох дітей , то претендувати на ПСП може один із батьків, в якого зарплата не вища за 6940 гривень (3470 х 2).

Для сім’ї, яка виховує трьох дітей , максимальна зарплата, на яку припадає соціальна пільга, становитиме 10140 гривень (3470 х 3).

І відповідно, для сім’ї, в якій підростає четверо або більше нащадків, розмір максимальної зарплати з правом отримання ПСП зросте до 13880 гривень (3470 х 4).

Хто може претендувати на 100% ПСП?

На податкову пільгу у розмірі 100% можуть претендувати навіть самотні громадяни, в яких розмір місячного офіційного доходу не вищий за граничний розмір доходу, з якого призначається ПСП, тобто 3470 гривень. Як правило, це люди, які працюють офіційно на половину мінімальної ставки.

На пільгу також можуть претендувати, як ми вже казали, сім’ї з невисоким доходом, які виховують двох та більше дітей.

Чи можуть сім’ї з дітьми претендувати на 150% ПСП?

Так, можуть. На 150%-й розмір ПСП можуть розраховувати такі категорії сімей:

самотні матері (батьки), вдови (вдівці) або опікуни, піклувальники (в розрахунку на кожну дитину віком до 18 років);

особи, які утримують дитину-інваліда (з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років).

Для таких сімей розмір ПСП буде дорівнювати: 1240,50 х 1,5 = 1860,75 гривні.

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