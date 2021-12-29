Податкова радить не переказувати гроші на картки фізосіб при купівлі товарів

Державна податкова служба України звернулася до громадян країни, стосовно яких представники бізнесу нерідко вчиняють порушення. Податкова радить при купівлі товарів вимагати фіскальний чек та не переказувати гроші на картки фізичних осіб

Основним підтвердженням правомірності здійснення покупки в інтернет-магазинах та звичайних торгових точках є фіскальний чек. Завдяки йому покупець має право отримання гарантії якості і може бути впевненим, що свій товар він отримає. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Однак, багато людей, які займаються торгівлею, намагаються обійти закон, пропонуючи покупцям сплатити покупку на банківську картку фізичної особи замість надання реквізитів ФОП. Це може спричинити цілий ланцюжок проблем.

Як розповіли у податковій, громадяни повинні вимагати від продавця фіскальний чек, як підтвердження укладання угоди про купівлю-продаж того чи іншого товару.

“Здебільшого продавці, які використовують таку схему продажів, не зареєстровані суб’єктами господарювання в установленому порядку. При цьому покупець не отримує фіскальний чек, втрачає гарантію на товар і взагалі ризикує не отримати його. Фіскальний чек – це запорука отримання якісного, безпечного та сертифікованого товару, виконання продавцем гарантійних зобов’язань, а також сплати всіх податків до державної скарбниці”, – пояснили українським споживачам у ДПС.

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