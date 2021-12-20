По кому насамперед вдарить Омікрон – думка лікаря

Новий штам Омікрон, вже зафіксований на території України, заразніший за варіант Дельта, який вражав молоде покоління людей, включаючи підлітків і навіть новонароджених. Проте, як і раніше, в першу чергу до захворювання схильні групи ризику – українці у віці 65+

Про це розповіла відома лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська у студії телеканалу «Україна 24». Показники заразності Омікрона такі високі, що у деяких країнах, де він вже проявився достатньою мірою, динаміка кривої вертикальна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

“Але на сьогодні, якщо ми проаналізуємо пандемію з початку її розвитку, можна помітити, що кожен наступний варіант збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своєю агресивністю. Тому ми можемо констатувати, що Омікрон викликає легкі, неважкі форми захворювання”, – вказала Голубовська, додавши, що передчасно сподіватися на оптимістичні прогнози не варто.

Також інфекціоністка наголосила, що будь-яка мутація та форма COVID-19 продовжить “вдаряти” по вже відомим групам ризику. Тому фахівці не дають жодних нових рекомендацій, як захиститись від хвороби, окрім системної вакцинації.

Виявлено “прихований” варіант штаму “Омікрон”: його не бачить ПЛР-тест