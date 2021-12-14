Державний “Приватбанк” у партнерстві з Visa запускають “Термінал” – застосунок для прийому безконтактних платежів власним смартфоном

Про це повідомляє пресслужба банку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Бізнес Цензор

“Приватбанк” у партнерстві з компанією Visa оголосили про запуск в Україні рішення “Термінал” на основі Tap to Phone – технології, що перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційної системи Android, оснащені NFC-чіпом, на повноцінний POS-термінал. Відтепер, будь-який бізнес матиме можливість залучитися до цифрової економіки – достатньо лише завантажити необхідний застосунок”, – йдеться у повідомленні.

Щоб скористуватися рішенням, підприємці мають завантажити застосунок “Термінал”. Потім зареєструватися та вказати усі необхідні дані користувача. Для використання “Терміналу”, мобільний телефон або планшет на базі Android 8.0 та вище, має бути оснащений NFC-чіпом із вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника.

“Відтепер для підключення до справжнього еквайрингу нічого не потрібно додатково робити і чекати. Повноцінним POS-терміналом може стати звичайний смартфон. І це дуже вигідне рішення: комісія за еквайринг при використанні рішення “Термінал” складе всього 1,7%”, – прокоментував заступник голови правління “Приватбанку” Разван Мунтеану.

Мобільний застосунок “Термінал” розробила міжнародна ІТ-компанія IBA Group. Фахівці приділили окрему увагу безпеці платежів та оснастили програму технологією PIN-on-Glass. Вона захищає покупця при введенні PIN-коду на велику суму.

Tap to Phone побудована на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками, коли кожна транзакція містить динамічну криптограму (“токен”), яку неможливо використати повторно. Ця технологія дозволяє фінансовим інституціям та фінтех-компаніям побудувати власний еквайрінг, запропонувавши своїм клієнтам сервіс прийому оплати на смартфон з такими ж протоколами захисту, як-от у звичайного POS-термінала. Водночас мобільні девайси матимуть додатковий рівень біометричної автентифікації.

У банку зазначають, що застосунок буде корисним у таких сферах як:

зовнішня роздрібна торгівля (ярмарки, виставки, фестивалі, фуд-корти, “вулична” кава тощо);

розваги (парки, атракціони, сезонні зони відпочинку);

платежі в черзі, що зменшують час на обслуговування клієнтів;

паркувальні майданчики, сплата штрафів;

спільний збір коштів.

До того ж, рішення підходить для служб доставки, логістичних компаній та поштових сервісів, страхових агентів; івент-агентств (організація концертів, свят, тощо), торгівлі товарами і послугами з нечастими транзакціями.