Плата за Інтернет в Україні зросте: названі тарифи

В Україні вже цьогоріч зросте плата за Інтернет. Вартість фіксованого інтернету виросте на 15-25% – залежно від місцевості, де його надають. Підвищення плати за Інтернет пов’язане з цілою низкою чинників

Про зростання вартості фіксованого інтернету українців попередив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами нардепа-“слуги”, Інтернет має подорожчати вже цьогоріч у 4 кварталі. Підвищення цін, причому в усіх провайдерів, неминуче, оскільки зростають затрати на послуги інтернет-зв’язку.

“Я можу спрогнозувати зростання вартості доступу до інтернету на рівні +15-25% залежно від міста, приблизно протягом четвертого кварталу цього року. В деяких регіонах уже таке збільшення відбулося”, – заявив нардеп у коментарі одному з вітчизняних ЗМІ

.

На його думку до підвищення вартості Інтернету зараз найбільше спонукають три чинники:

інфляція в Україні;

великі витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури через постійні обстріли;

збільшення оподаткування імпорту на 10%, яке планується урядом.

При чому усі ці три чинники дуже відчутно впливають на формування ціни за Інтернет. І хоча третій пункт поки лише в планах, та провайдери вже закладають у майбутні ціни поправки на цей фактор.

“Іще це буде пов’язано зі збільшенням на 10% за імпортом – те, що хоче зробити Кабінет Міністрів. Але оператори, я думаю, і без цього підвищать ціни – їм треба зберегти людей, зберегти фахівців”, – каже Федієнко.

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