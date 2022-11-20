Планові відключення електроенергії можуть скоротитись до 1-2 годин – ДТЕК

Завдання ДТЕК зменшити планові відключення електроенергії. Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну−дві години

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону, передає NNS

«Якщо ви хочете запитати, чи зменшиться рівень аварійних відключень? Так, він зменшиться. Чи будуть планові відключення? Швидше за все, планові відключення будуть. Наше завдання – зменшити ці планові відключення, щоб вони були не чотири−шість годин, а дві чи одну. Або взагалі в якісь дні не було – на вихідних чи вночі. Над цим зараз працюємо», – сказав Сахарук.

Планові відключення електроенергії можуть тривати 1-2 години

Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів в Україні не мали світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі.

Після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

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