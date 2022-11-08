Після ракетних обстрілів в Україні зріс попит на 3 продукти харчування – які саме

Після масованих ракетних атак в Україні країни зріс попит на 3 продукти харчування. Що українці почали купувати частіше

На які саме продукти зріс попит NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Які продукти почали купувати українці

За словами експерта, після масованих ракетних атак спостерігається значне підвищення попиту товари щоденного споживання. Так, люди стали більше купувати хліба, молока та олії.

В Україні зріс попит на 3 продукти харчування

“Я можу запевнити, що взагалі українцям немає причин хвилюватися. У нас в наявності достатньо товару тривалого зберігання і добре відпрацьовані ланцюги поставки швидкопсувних товарів. Наша мережа намагається тримати ціни на доступному для покупців рівні. значення з низьким цінником”, – зазначає фахівець..

Також, за словами Олексія Панасенка, частка імпортного товару у супермаркетах значно зросла через тимчасову втрату регіонів, де вироблялася велика кількість продукції.

Зазначимо, що навіть після постійних відключень світла практично у всіх регіонах країни українці не зменшили споживання продуктів харчування.

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