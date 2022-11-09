Пільговий тариф на електроенергію – чому ДТЕК не дає українцям можливості оформити двозонний лічильник

В ДТЕК не розробили можливості для переходу на двозонні лічильники для українців, які хочуть використовувати пільговий тариф на електроенергію – подробиці

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Українці масово встановлюють двозонні лічильники, щоб використовувати електроенергію вночі й відповідно користуватися пільговим тарифом за 72 коп замість 1,44 грн (якщо домогосподарство споживає до 250 кВт на місяць).

Українці не можуть оформити двозонний лічильник, щоб мати пільговий тариф на електроенергію

Люди купують і встановлюють ці лічильники, але є проблема – оформити двозонний тариф фактично неможливо.

Диспетчерська служба ДТЕК влаштована так, що вийти на зв’язок з оператором не вдається, а сайт не пропускає заявки на послугу переходу на двозонний тариф.

У такий спосіб ДТЕК намагається зберегти звичайний тарифи 1,44 грн, не даючи можливості українцям корисуватися нічними “пільговими” тарифами за 72 копійки.

Чи довго українцям потрібно буде економити електроенергію