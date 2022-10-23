Підрив дамби Каховської ГЕС може призвести до ядерної катастрофи – ЦНС

Підрив дамби Каховської ГЕС, яку вже замінували російські окупанти, може призвести до ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС

У випадку підриву знизиться рівень води у водосховищі, що призведе до порушень роботи інфраструктури охолодження реакторів. Про таке йдеться у повідомленні на порталі Центру національного спротиву. Про це інформує NNS

Зазначається, що росіяни встановили дистанційно керовані вибухівки на системах зливу та каналізації вздовж під’їзних шляхів до Антонівського мосту. Експерти припускають, що підірвати вибухівку можуть у момент накопичення цивільного населення, яке вирішить переїхати на лівий берег Дніпра.

“Такі наміри вказують на те, що окупанти прийняли рішення залишити правобережжя Дніпра, але водночас завдати максимальних збитків Україні та ускладнити подальший поступ у напрямку Криму”, – наголошується в повідомленні .

У Центрі нагадали, що гребля ГЕС утримує 18 мільйонів кубометрів води.

Крім того, підрив дамби або руйнування шлюзів підтопить 80 населених пунктів нижче за течією, постраждають сотні тисяч людей. Це унеможливить функціонування Північнокримського каналу.

Підрив дамби Каховської ГЕС стане застосуванням зброї масового знищення — Зеленський (відео)