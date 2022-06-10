Під час воєнного стану до роботи можуть залучати жінок і підлітків

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 23 серпня 2022 року. У цей час військове командування може залучати жінок і підлітків для виконання суспільно корисних робіт, які не потребують спеціальної профпідготовки

Про це йдеться у законі України “Про правовий режим воєнного стану”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Суспільно корисні роботи не повинні бути спрямовані на отримання прибутку. Це можуть бути роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи військового характеру та їх наслідків.

Також працездатних громадян можуть залучати з метою задоволення потреб ЗСУ, територіальної оборони та інших військових формувань, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

Відповідно до законодавства до виконання суспільно корисних робіт можуть залучати чоловіків та жінок віком від 16 років, які не несуть військову службу та не виконують мобілізаційні завдання на підприємствах.

Винятками є жінки, які мають дітей до трьох років, а також вагітні жінки, якщо роботи можуть негативно вплинути на їхнє здоров’я.

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