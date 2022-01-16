Петра Порошенка вирішили не затримувати в аеропорту – в чому причина

На Банковій передумали затримувати голову ЄС Петра Порошенка. Він, швидше за все, матиме можливість самостійно прийти до Печерського суду об 11:00

Завтра повертається в Україну народний депутат, лідер «Європейської солідарності» та п’ятий президент України Петро Порошенко. Йому висунуто підозру в держзраді щодо «вугільної справи» проросійського політика Віктора Медведчука.

В Офісі генерального прокурора ще у грудні підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Засідання призначено 17 січня на 11:00. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

За інформацією джерела в Офісі генпрокурора, Банкова весь цей час визначалася зі стратегією затримання Порошенка. Але не лише бажання зірвати лідеру «ЄС» телекартинку з багатотисячною підтримкою в момент затримання силовиками (команда ґрунтовно готується до зустрічі лідера), стало ключовим у зміні рішення Банкової.

За словами джерела, є проблеми з якістю рішення Печерського суду, яке було ухвалено за півгодини.

«У рішенні про затримання міститься низка слабких процесуальних моментів, які адвокати можуть легко розбити і цим поставити під сумнів всю справу», – уточнює джерело.

Тому народний депутат, швидше за все, отримає можливість самостійно прийти до Печерського суду завтра об 11.00. І тільки якщо він не прийде, прокурори будуть підстави його затримати.

Безумовно, з урахуванням «хитання» Банкової, рішення будь-якої миті може бути змінено.

Щодо перспективи судового засідання та запобіжного заходу для Петра Порошенка на період розслідування, то за версією джерела, на нього чекає цілодобовий домашній арешт. Під яким зараз перебуває його партнер у справі Віктор Медведчук.

“Сума застави з 1 мільярда гривень, швидше за все, злетить до 100 мільйонів”, – уточнило джерело.

Подробиці

20 грудня Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. За версією слідства, у 2014-2015 році президент України віддав перевагу постачанням вугілля з Африки постачання з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Координував постачання, ймовірно, сам Медведчук.

Текст підозри містив низку помилок, а сам документ підписала не генеральний прокурор Ірина Венедиктова, а її заступник Олексій Симоненко.

Держбюро розслідувань викликало Порошенка на допит 23 грудня, але політик виїхав із країни, пообіцявши повернутись у січні. Його до ГБР прийшли його представники.

Пізніше суд наклав арешт на майно Порошенка, включно з тим, яке давно переписано на родичів. Під санкцію суду потрапили пов’язані з народним депутатом телеканали “Прямо” та “5 канал”, однак у ГБР стверджують, що це ніяк не позначиться на роботі мовників.

Порошенку підписали підозру у державній зраді (відео)