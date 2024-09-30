Перший сніг випав в Україні – до 12 см: яка погода буде на цьому тижні (фото, відео)

30 вересня, у понеділок, в Карпатах випав перший сніг, висота якого в окремих районах сягає 12 см. Якою буде погода на цьому тижні.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

«Станом на 9:30 30.09.2024 на горі Піп Іван туман, вітер північний 20-22 м/с, температура повітря -5°С», – йдеться в повідомленні Чорногірського гірського рятувального поста.

Перший сніг випав в Україні

Крім того у мережі з’явилися відеозаписи, що підтверджують зміну погодних умов. Їх оприлюднюють користувачі.

Засніженим видом із гірського курорту Драгобрат поділився Іштван Цап.

«На Закарпатті перший сніг. Драгобрат сьогодні», – написав він.

У окремих районах висота снігового покрову сягає 12 см. На станції Пожижевська зафіксовано мороз – 1, повідомив керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«На високогірній станції Пожижевська випав мокрий сніг, покрив сягає 12 см, температура повітря -1 +1», – зазначив фахівець.

Працівники НПП «Черемоський» також опублікували фото припорошеної першим снігом гори Темнатик.

«Погода станом на сьогодні на території Національного природного парку «Черемоський». Гора Томнатик, РЛС «Памір»», – йдеться у дописі.

Погода в Україні на тижень.

Прогноз погоди в України на цей тиждень опублікувала синоптик Наталка Діденко.

1-го жовтня в Україні ніч – холодна, +9+13 градусів, в західній частині +4+9 градусів, в Карпатах до нуля та невеликих “мінусів”.

Протягом дня вівторка передбачається у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей +22+26 градусів.

У північних областях хто куди: на Житомирщині +14+18 градусів, на Київщині +18+20, на Чернігівщині +22, на Сумщині до +24 градусів.

А в західних областях втримується найхолодніша погода, вдень +9+13 градусів.

Вітер рвучким ще залишиться на півдні та сході, на решті території України поступово вгомонятиметься.

На жаль, пилові частки з південного сходу, змішуючись із кіптявою від тління наших торфовищ ще відчутно погіршуватимуть якість повітря та неприємні відчуття при диханні.

Запобігання, як завжди – закрити вікна при посиленому запаху, багато води, вологе прибирання за нагоди.

За день-два повинно пройти.

Істотних опадів завтра не очікується в Україні.

У Києві на Покрови буде сухо, вітер послабне до помірного, вночі +10 градусів, вдень +18+20 градусів.

Ймовірність дощів – 4, 5 та 6 жовтня.

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