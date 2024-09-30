Перший сніг випав в Україні – до 12 см: яка погода буде на цьому тижні (фото, відео)

30 вересня, у понеділок, в Карпатах випав перший сніг, висота якого в окремих районах сягає 12 см. Якою буде погода на цьому тижні.
Про це розповідають «Новини України – НСН».
«Станом на 9:30 30.09.2024 на горі Піп Іван туман, вітер північний 20-22 м/с, температура повітря -5°С», – йдеться в повідомленні Чорногірського гірського рятувального поста.
Перший сніг випав в Україні
Крім того у мережі з’явилися відеозаписи, що підтверджують зміну погодних умов. Їх оприлюднюють користувачі.
Засніженим видом із гірського курорту Драгобрат поділився Іштван Цап.
«На Закарпатті перший сніг. Драгобрат сьогодні», – написав він.
У окремих районах висота снігового покрову сягає 12 см. На станції Пожижевська зафіксовано мороз – 1, повідомив керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.
«На високогірній станції Пожижевська випав мокрий сніг, покрив сягає 12 см, температура повітря -1 +1», – зазначив фахівець.
Працівники НПП «Черемоський» також опублікували фото припорошеної першим снігом гори Темнатик.
«Погода станом на сьогодні на території Національного природного парку «Черемоський». Гора Томнатик, РЛС «Памір»», – йдеться у дописі.
Погода в Україні на тижень.
Прогноз погоди в України на цей тиждень опублікувала синоптик Наталка Діденко.
1-го жовтня в Україні ніч – холодна, +9+13 градусів, в західній частині +4+9 градусів, в Карпатах до нуля та невеликих “мінусів”.
Протягом дня вівторка передбачається у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей +22+26 градусів.
У північних областях хто куди: на Житомирщині +14+18 градусів, на Київщині +18+20, на Чернігівщині +22, на Сумщині до +24 градусів.
А в західних областях втримується найхолодніша погода, вдень +9+13 градусів.
Вітер рвучким ще залишиться на півдні та сході, на решті території України поступово вгомонятиметься.
На жаль, пилові частки з південного сходу, змішуючись із кіптявою від тління наших торфовищ ще відчутно погіршуватимуть якість повітря та неприємні відчуття при диханні.
Запобігання, як завжди – закрити вікна при посиленому запаху, багато води, вологе прибирання за нагоди.
За день-два повинно пройти.
Істотних опадів завтра не очікується в Україні.
У Києві на Покрови буде сухо, вітер послабне до помірного, вночі +10 градусів, вдень +18+20 градусів.
Ймовірність дощів – 4, 5 та 6 жовтня.
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