Перевірка на блокпостах – що треба знати водію та пасажирам

На українських дорогах після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України з’явилися сотні блокпостів. Як здійснюється перевірка на блокпостах

Постійними перевірками на блокпостах незадоволені багато водіїв. NNS розповідає, що можуть перевіряти у водіїв та пасажирів на блокпостах.

Почнемо з того, що під час воєнного стану на блокпостах повинні перевіряти документи, автомобілі, багаж, вантаж, можуть оглянути особисті речі.

Таке право мають представники більшості правоохоронних органів, починаючи від поліції і закінчуючи ЗСУ. Що ж до Сил територіальної оборони, то в законодавстві не йдеться про те, що вони мають право на перевірку на блокпостах.

При цьому уповноважені особи під час перевірки водіїв, пасажирів та автомобілів можуть використовувати різні технічні засоби. Це дозволяється законодавством. Але фотографувати та знімати на відео особисті речі можна лише за згодою їхніх власників.

На блокпостах можуть перевіряти телефони та смартфони. Це робиться в рамках контролю за нерозповсюдженням інформації про ЗСУ. За несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ передбачається сувора кримінальна відповідальність.

Багатьох цікавить питання, чи є законним вручення повісток на блокпостах. Юристи вважають, що це не суперечить законодавству. У законах не йдеться про те, що на блокпостах не можна вручати повістки.

Чи треба виключати телефони на ніч, щоб ворог не використав його як ціль для бомбардування