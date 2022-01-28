Переведення годинника на літній час – коли і куди перевести стрілки

Традиційне переведення годинника у 2022 році не скасовували. Перехід проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. № 509 “Про порядок вирахування часу на території України”

Незважаючи на давні плани та спроби українського уряду вирішити споконвічне питання про щорічне переведення годинника, поки що так нічого й не змінилося. Отже, українцям у 2022 році знову доведеться переналаштовувати свій годинник. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Сегодня.

Навіщо переводять годинник?

Розподіляти час на літній та зимовий в Україні розпочали ще 1981 року. А 1996-го законодавчо регламентували цей процес. Таку практику вперше запровадили у Британії з метою економії електроенергії.

Але з часом економія звелася чи не на нуль (1-3%), оскільки в сучасному світі змінився розвиток та розподіл енергоресурсів. Переведення годинника стало більш номінальним, і багато країн від цього відмовилися.

Точна дата переведення годинника на літній час у 2022 році.

Переведення годинника в Україні на літній час-2022 щорічно проводиться в останню неділю березня згідно з вищезгаданою постановою Кабінету Міністрів України.

У ніч із 26 на 27 березня 2022 року, рівно о 3 годині, в Україні відбудеться перехід на літній час. Для цього стрілки годинника потрібно перевести на 1 годину вперед.

Це не означає, що потрібно спеціально вночі вставати та хапатися за годинник. Головне просто не забути перевести стрілки годинника вранці 27-го числа. Інакше можна потрапити в неприємну або комічну ситуацію через запізнення.

Як запам’ятати, куди крутити стрілки

Для простого запам’ятовування у день переведення часу згадайте просте мнемонічне правило:

В-В О-О

Воно означає: “Навесні – Вперед, Восени – Назад”.

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