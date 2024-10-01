У РФ великий промисловий потенціал. Але із зими 2024 року перевага окупантів в снарядах скоротился до 3:1.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передають “Новини України – НСН”.

“На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає по 1 до 3”, – сказав він.

Гаврилюк заявив, що Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з Росією, промисловий потенціал якої більший. Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.

Перевага окупантів в снарядах на полі бою скоротилася майже втричі – Міноборони

“Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна”, – додав перший заступник міністра.

Як відомо, у квітні президент України Володимир Зеленський заявив про співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10.

“Чи зможемо ми втримати позиції? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день”, – сказав він.

У квітні була розблокована допомога від США. Крім того, у 2024 році Україна почала отримувати снаряди за чеською ініціативою.

За даними звіту Інституту вивчення війни (ISW) за червень ЗСУ почали отримувати артилерійські боприпаси з країн Заходу, але обсяги ще не дозволяли ЗСУ ефективно протистояти росіянам.

Джерело: РБК-Україна.

Ще новини України: Як вплинуть на війну в Україні вибухи на складах боєприпасів в РФ – розповів Плетенчук