Переплата за газ – Нафтогаз дав пораду, куди звертатися, щоб повернути гроші

В багатьох сумлінних клієнтів ще у травні утворилася переплата за газ. Вони заплатили за газ минулому постачальнику, тоді як уже з травня їх перевели на обслуговування до Нафтогазу. Таким чином, люди вже кілька місяців не можуть повернути свої гроші. При цьому деякі розміри переплати становлять кілька тисяч гривень

Нафтогаз дав їм пораду, куди звертатися, щоби повернути свої законні гроші. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У травні багато обласних компаній, які працювали на ринку постачання газу під брендом “Твій ГазЗбут”, було оголошено банкрутами, а їхніх клієнтів автоматично перевели з 1 травня на обслуговування до Нафтогазу. Однак про це стало відомо згодом, і багато сумлінних абонентів встигли розрахуватися за спожитий газ зі своїми колишніми постачальниками.

При цьому новий постачальник, Нафтогаз, також виставив їм рахунки за травень. Таким чином вийшло, що люди двічі заплатили за спожитий газ. Наразі вони намагаються повернути свої гроші, які були заплачені облгазам. Однак, незважаючи на законність вимог колишніх клієнтів, збанкрутілі облгази не квапляться повертати їм переплату.

Тим часом, деякі клієнти вважають, що вибивання боргів взагалі – не їхня справа. Мовляв, Нафтогаз має домовитися з колишнім постачальником, щоби той переказав ці гроші на його рахунок. Таким чином, переплата за газ від минулого постачальника піде в рахунок оплати теперішньому постачальнику.

“Коли переплату переведуть вам і всім буде добре. Дві з половиною я винна, а мені дві триста. Чекаю, коли схема з’явиться”, – звернулася клієнтка до Нафтогазу

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Однак новий постачальник їй відповів, що це не в його компетенції – вирішувати питання щодо переказу грошей з колишнім постачальником. Клієнтка сама має звернутися до колишнього постачальника із заявою щодо повернення грошей. А той, у свою чергу, не має права їй відмовити.

“Згідно із законодавством України ваш попередній постачальник не може відмовити вам у поверненні переплати. У разі якщо Ви вже направили відповідне звернення до минулої газопостачальної компанії, то в такому разі, чекайте, будь ласка, зворотної відповіді від компанії”, – порадили в Нафтогазі.

Що буде з боргами за газ під час переходу до нового постачальника – відповідь Нафтогаз