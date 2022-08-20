Перелік громад у районах бойових дій в Україні оновлено – для кого з ВПО здійснюватимуть виплати

Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні. На його основі внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати

Про це повідомляє Урядовий портал. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

«Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станом на 17 серпня 2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

«Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 323 громади. Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави», – зазначається в повідомленні.

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Кабінет міністрів України схвалив рішення, що внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату.

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