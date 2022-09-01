Пенсіонери можуть отримати пенсію одразу за 6 місяців : як це зробити

Стало відомо, що пенсіонери можуть отримати пенсію одразу за 6 місяців. У Пенсійному фонді України розповіли, як це зробити

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

В мережі почала поширюватись інформація, що пенсіонери мають змогу отримати пенсію одразу за 6 місяців. Деталі розповіли чиновники Пенсійного фонду України в одній з соціальних мереж. За законом, пенсійні виплати відбуваються до 25 числа кожного місяця. Кошти надходять на банківську картку, або на відділення “Укрпошти”.

Якщо громадянин знаходиться за кордоном, то виплатами відбуваються у тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України. Якщо ж пенсіонер виїхав на постійне місце проживання за кордон, то пенсія йому може бути виплачена за 6 місяців перед від’їздом. Для цього необхідно подати заяву та знятись з обліку за місцем постійного проживання.

На сьогоднішній день, середній розмір пенсії становить 4370 грн. Це означає, що пенсіонер зможе отримати одразу 27 тис. грн.

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