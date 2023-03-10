Пенсійний фонд перевірятиме обґрунтованість видачі лікарняних

В Україні проведуть контрольну перевірку обґрунтованості видачі лікарняних листків та медичних висновків про тимчасову непрацездатність

7 березня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 р. №185 про затвердження Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає НСН

ПФУ перевірятиме обґрунтованість видачі лікарняних

Згідно з постановою, проведуть контрольну перевірку обґрунтованості формування (видачі) листків непрацездатності та медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Перевірку проведуть уповноважені посадові особи територіального органу ПФУ та/або уповноважені лікарі, список яких затверджується правлінням ПФУ.

Зазначається, що перевірка необхідна для запобігання нецільовому використанню коштів, фахівців Фонду соціального страхування України.

За 2022 рік перевірили 380 904 листки непрацездатності – було проведено 158 планових та 1 832 позапланових перевірок закладів охорони здоров’я, а також перевірено 1 936 страхувальників. Проведена робота дала змогу запобігти виплатам за необґрунтовано виданими або продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень, – сказано в повідомленні.

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