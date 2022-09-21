Пенсія для військових: хто і за яких умов має право на дострокову пенсію

Українським законодавством передбачена дострокова пенсія для військових. Хто і за яких умов має на це право

Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» передбачено три види пенсій: за вислугу років, за інвалідністю та у разі втрати годувальника.

У статті 12 цього закону прописано, хто саме і за наявності якогось стажу має право на дострокову пенсію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Хвиля»

Отримуючи 25 років вислуги, військовий отримує право на пенсію незалежно від віку. Морякам чи льотчикам для цього достатньо мати лише 20 років.

Також можливе призначення пенсії при досягненні 45 років у двох випадках:

на момент досягнення цього віку військовий має 20 років вислуги;

є 25 років загального стажу, у тому числі щонайменше 12 з половиною років вислуги.

У свою чергу, пенсії за інвалідністю за згаданим законом призначається у разі, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби.

Це може бути пізніше, якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), що виникло в період проходження служби.

Відповідно до закону, враховується й інвалідність, спричинена травмами чи захворюваннями, що сталися під час перебування в полоні, якщо полон не був добровільним і службовець, який претендує на пенсію, перебуваючи в полоні, не вчинив злочину проти миру та людства.

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