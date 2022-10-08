Пенсії військових – в Україні планують підвищення виплат, але не всім

В Україні пенсії військових планують підвищити. Уряд працює над змінами до законів, які підвищать рівень соцзахисту для військових пенсіонерів. Але при цьому пенсії не будуть підвищувати однаково усім, хто має військове звання

Про плани уряду щодо зміни пенсій військовим розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами чиновниці зараз в уряді активно працюють над вдосконаленням пакету соцзахисту для військових. Зокрема, йдеться про пенсії цієї категорії громадян. Але в цьому питанні є низка особливостей, які слід врахувати при підвищенні пенсій та інших соцвиплат ветеранам.

По-перше, всі українці в неоплатному боргу перед захисниками країни, каже Дар’я Марчак. Отже, будь-яка матеріальна компенсація буде замалою, щоб оплатити їм цей борг.

“Будь-які гроші, про які ми можемо говорити, будуть виглядати в якості пенсійного забезпечення нерелевантними до того подвигу, який здійснює наша армія”, – каже чиновниця.

По-друге, має бути чітке усвідомлення, що держава мусить виконувати всі зобов’язання, взяті на себе перед військовими. Тобто, треба обіцяти лише те, що держава може виконати.

І по-третє, пенсії, звісно, треба підвищувати всім. Але не може бути однакового підходу до підвищення соціальних гарантій захисникам Вітчизни, які воювали, і звичайними військовими, які несли службу у мирний час і вийшли на пенсію ще до 2014 року.

Водночас, в існуючій нині редакції закону передбачається однакове підвищення пенсії усім військовим пенсіонерам: і тим, хто воював, і тим, кому падали “зірочки на погони” у мирний час.

“І тут постає питання: чи ми маємо мати єдиний підхід, спільний, для підвищення пенсій для всіх військових пенсіонерів? Чи все ж таки до людей, які захищають нашу країну сьогодні, має бути інше ставлення?” – каже заступниця міністра.

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