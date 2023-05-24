У Пенсійному фонді розповіли, чи планують найближчим часом змінювати дати виплати пенсії в Україні

Українці можуть отримувати пенсію через відділення поштового зв’язку чи у банківській установі

Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, чи планується найближчим часом міняти дату виплати.

Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН, інформує НСН.

Так, українці можуть отримувати пенсію через відділення поштового зв’язку чи у банківській установі. При цьому пенсіонер самостійно обирає спосіб виплати, коли подає заяву про призначення пенсії.

До того ж, перейти до банку або Укрпошти можна за своїм бажанням, подавши відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Фонду або через веб-портал.

Капінус також уточнив, що українці отримують пенсії у визначений день виплатного періоду, який триває з 4 до 25 числа щомісяця. Отже, про встановлену дату виплати пенсіонера інформують обов’язково.

Пенсії в Україні – стало відомо, чи змінюватимуть дати виплат

“Тому, незалежно від способу виплати через банк або через пошту, пенсіонер має можливість отримати належну йому пенсію у певну дату виплати. Поки що ми не розглядаємо питання про зміну встановленої дати виплати пенсії”, – додав він

Як ми повідомляли раніше, деякі українці можуть втратити субсидію на комунальні послуги. Тому Пенсійний фонд закликає населення, яке користувалося цією пільгою, звернути увагу на важливі моменти, аби зберегти право на спеціальні умови

Чому можуть відмовити у субсидії

Головна причина відмови у призначенні субсидії на оплату комуналки – це заборгованість за комунальні послуги.

Якщо домогосподарство має прострочену заборгованість з оплати комунальних послуг, то субсидії скасовують за певних умов.

А саме, згідно із законодавством, субсидію заберуть у тих українців, які не платили за комуналку понад три місяці, а сума загального боргу становить 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.

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