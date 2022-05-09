Пенсії в Україні – хто отримуватиме на 1500 гривень більше

Пенсії в Україні у квітні підвищили на 1500 гривень для деяких категорії громадян. Хто буде отримувати підвищену пенсію

Пенсії підвищили сім’ям загиблих військовослужбовців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

По-перше, у квітні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам. Їхні виплати стали вищими завдяки збільшенню стажу роботи. Але при цьому свої підвищені виплати вони отримуватимуть лише влітку. Причому тоді їм виплатять компенсацію за кілька місяців.

Ще одна категорія громадян, яким підвищили пенсії, – члени сімей загиблих військових. Таких в Україні налічується понад 2,2 тисячі людей. Їм доволі суттєво підняли виплати. За даними Мінсоцполітики, в середньому їх пенсії стали вищими на 1500 гривень.

Причому, мінімальні пенсії цієї категорії громадян зараз становлять: по 7800 гривень – на кожного з батьків та по 6100 – на кожну дитину.

Ці ж розміри та правила виплат діють і для сімей загиблих добровольців тероборони. Крім того, українці, які вступили до тероборони добровольцями, поряд з учасниками бойових дій у разі отримання інвалідності матимуть право на виплати, які призначаються особам з інвалідністю внаслідок війни.

Вони також матимуть право достроково вийти на пенсію, як і учасники бойових дій. Зокрема, жінки зможуть вийти на заслужений відпочинок у 50 років, а чоловіки – у 55. Але для цього є одна умова: їхній страховий стаж на момент дострокового виходу на пенсію має бути не менше ніж 20 років для жінок і не менше ніж 25 років для чоловіків.

Учасники тероборони матимуть пільги щодо пенсійного забезпечення

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